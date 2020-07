Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Magdeburg hat sich ein Mann geweigert, einen Reisebus zu verlassen. Bundespolizisten mussten den Mann fesseln und unter Zwang aus dem Bus bringen. Archivfoto: Viktoria Kühne

Als ihm der Zutritt zum Reisebus verwehrt wird, stößt ein Mann den Fahrer zur Seite, nimmt Platz und widersetzt sich danach Polizisten.

Magdeburg (vs) l Am Donnerstag hatten zwei Busfahrer am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Magdeburg eine Auseinandersetzung mit einem Fahrgast und riefen deshalb gegen 15.45 Uhr die Polizei. Laut einer Pressemitteilung der Bundespolizei hatte ein 26-jähriger Mann dem Busfahrer sein gültiges Busticket ausgehändigt. Ein erforderliches Ausweisdokument konnte er dem Fahrer jedoch nicht zeigen. Für die Fahrt war aber beides nötig.

Wegen des fehlenden Ausweises wurde dem 26-Jährigen der Zutritt zum Bus verwehrt. Diesen verschaffte sich der Mann jedoch anschließend mit Gewalt, so die Polizei. Er stieß den Busfahrer beiseite, nahm im hinteren Bereich des Reisebusses Platz und forderte die Abfahrt des Busses. Als Beamte der Bundespolizei den Bus betraten, verhielt er sich vorerst ruhig. Den mehrmaligen Aufforderungen den Bus zu verlassen kam er jedoch nicht nach. Der Mann reagierte aggressiv, sperrte sich massiv gegen die polizeiliche Maßnahme und versuchte sich an den Sitzen festzuklammern.

Der 26-Jährige musste unter Zwang aus dem Bus gebracht und gefesselt werden. Der Mann wurde der zuständigen Landespolizei übergeben. Er erhält Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Nötigung. Einer der Beamten verletzte sich bei dem Einsatz leicht und erlitt Abschürfungen an der rechten Hand.