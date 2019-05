Kontrollen in Magdeburg: Ein Polizist wurde dabei weggestoßen. Und in einer Wohnung entdeckten Beamte eine Indoorplantage.

Magdeburg (vs) l Am 8. Mai 2019 führte die Polizei in Magdeburg Personenkontrollen im Bereich der Ernst-Reuter-Allee durch. Hierbei wurde ein Polizeibeamter tätlich angegriffen. Bei einem weiteren Beschuldigten konnte im Nachgang in seiner Wohnung eine Indoorplantage festgestellt werden.

Gegen 19 Uhr wollten Polizeibeamte einen 22-jährigen Mann kontrollieren. Hierbei versuchte sich der junge Mann durch Flucht zu entziehen, was misslang. Bei im Anschluss folgenden Durchsuchungsmaßnahmen setzte sich der Mann zur Wehr und stieß dabei einen Polizeibeamten zur Seite. Er wurde nicht verletzt. Der Mann musste fixiert werden und wurde anschließend zur Dienststelle gebracht, da seine Identität noch nicht zweifelsfrei fest stand. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen 19.30 Uhr wurde ein 31-jähriger Magdeburger ebenfalls im Bereich der Ernst-Reuter-Allee kontrolliert. Dabei fanden Polizeibeamte in der Tasche des Mannes Betäubungsmittel sowie Zubehör, Bargeld und ein Handy und stellten alles sicher. Im Anschluss erfolgte die Durchsuchung der Wohnung des Mannes. In dieser wurde eine Indoorplantage mit 11 Cannabispflanzen sowie Equipment gefunden. Weiterhin stellten die Beamten pulverförmige und kristalline Substanzen, augenscheinlich Betäubungsmittel, sicher. Der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt verantworten.