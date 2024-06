Filiale wieder geöffnet Neue Informationen zum Geldautomaten-Überfall bei Postbank in Magdeburg

Zum Angriff auf den Geldautomaten der Postbank in Magdeburg gibt es neue Erkenntnisse. Was das mit einer giftigen Substanz zu tun hat. Und was Kunden jetzt nach der Wiedereröffnung wissen sollten.