5 Euro Eintritt Stadtpark Magdeburg: Neues Preismodell am Albinmüller-Turm floppt bei Besuchern

Zum Saisonstart im April war der Eintritt für Erwachsene in den Albinmüller-Turm in Magdeburg mehr als doppelt so teuer wie im Vorjahr. Dafür durften Kinder gratis rein. Die Besucher konnten mit dem Modell nicht überzeugt werden. Der Betreiber rudert zurück.