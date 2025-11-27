In mehreren Magdeburger Häusern drohen erneut kalte Heizungen. Der Gasversorger hat die Sperrung angekündigt - wegen hoher Außenstände des Vermieters. Der ist kein Unbekannter.

In Magdeburg sollte erneut Mietern das Gas für die Heizung abgestellt werden, weil der Vermieter die Rechnungen beim Versorger nicht bezahlt hat.

Magdeburg. - Die Mieter in der Lindenstraße im Magdeburger Stadtteil Rothensee trauten ihren Augen nicht, als sie jetzt einen Brief vom Gasversorger Enloc in den Händen hielten. Am 27. oder 28. November 2025 werde bei ihnen die Versorgung eingestellt. Kalte Heizungen drohen damit - wie es sie schon im Februar dieses Jahres gab.