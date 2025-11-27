Kalte Heizungen wegen Gasabschaltung angedroht Problemvermieter lässt Magdeburger Mieter wieder zittern
In mehreren Magdeburger Häusern drohen erneut kalte Heizungen. Der Gasversorger hat die Sperrung angekündigt - wegen hoher Außenstände des Vermieters. Der ist kein Unbekannter.
Aktualisiert: 27.11.2025, 18:01
Magdeburg. - Die Mieter in der Lindenstraße im Magdeburger Stadtteil Rothensee trauten ihren Augen nicht, als sie jetzt einen Brief vom Gasversorger Enloc in den Händen hielten. Am 27. oder 28. November 2025 werde bei ihnen die Versorgung eingestellt. Kalte Heizungen drohen damit - wie es sie schon im Februar dieses Jahres gab.