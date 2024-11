Professorin Ute Seeland hält in diesem Semester die ersten Vorlesungen über geschlechtersensible Medizin an der Uniklinik Magdeburg. Wie sie damit Leben retten möchte.

Magdeburg - „Sie sind die Erste, die mich versteht.“ Diesen Satz hörte Professorin Ute Seeland während der klinischen Forschung in der Berliner Charité sehr oft von ihren Patientinnen und Probandinnen. Die Kardiologin ist auf geschlechtersensible Medizin (GSM+) spezialisiert und hat am 15. November ihre Antrittsvorlesung an der medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität (OVGU) gehalten. Welche Themen sie dabei beleuchtet und warum das Fach so wichtig ist.