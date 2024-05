Anwohner des Loitscher Wegs in Magdeburg sind frustriert: Im Stadtrat machten sie ihrem Unmut über die Umleitung durch ihr Wohngebiet wegen einer MVB-Baustelle deutlich.

Protest in Magdeburg: Anwohner machen Frust über Umleitung deutlich

Schon einmal gab es am Loitscher Weg in Magdeburg Proteste der Anwohner wegen der Umleitung durch ihr Wohgngebiet.

Magdeburg - Lärm, Staub, Abgase, Bauschäden: Die Anwohner des Loitscher Weges in Magdeburg sind genervt. Wegen Gleisbauarbeiten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) führt eine Umleitung durch ihr Wohngebiet. Was sie auf die Palme bringt und was sie im Stadtrat jetzt fordern.