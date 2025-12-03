Heute wird der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. fortgesetzt. Dabei sollen weitere Geschädigte als Zeugen aussagen. Wir berichten im Liveticker aus dem Gericht.

Liveticker zum Magdeburg-Prozess: „Ab diesem Moment war alles anders“ - Mutter des Kindes (†9) und weitere Geschädigte sagen aus

Beim Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. werden am 11. Verhandlungstag weitere Geschädigte als Zeugen aussagen.

Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wird heute ab 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 11. Verhandlungstag sollen weitere Geschädigte, darunter die Mutter eines beim Anschlag getöteten Kindes, gehört werden. Wir berichten im Liveticker direkt aus dem Gerichtssaal.



11. Verhandlungstag im Überblick

- Angeklagter verfolgt Verhandlung mit gesenktem Blick

- Ersthelferin hat noch heute Kontakt zu verletztem Mädchen

- weitere Geschädigte schildern Anschlag und Spätfolgen

- Mutter eines getöteten Kindes (†9) sagt aus

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage