14. Verhandlungstag Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Taleb A. erneut im Fokus
Am Donnerstag wird der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. in Magdeburg fortgesetzt. Am ersten Prozesstag des neuen Jahres soll es vor allem um bisherige Aussagen des Angeklagten gehen. Wir berichten im Liveticker aus dem Gericht.
Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wird am Donnerstag, 8. Januar, um 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 14. Verhandlungstag soll es vor allem um bisherige Aussagen des Angeklagten gehen, unter anderem um dessen Vernehmung vor dem Haftrichter. Wir berichten im Liveticker direkt aus dem Gerichtssaal.
14. Verhandlungstag im Überblick
- Frühere Aussagen von Taleb A. im Fokus
- Angeklagter offenbar wieder verhandlungsfähig und vor Ort
- Kompletter Prozesstag im Liveticker
- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage