Am Donnerstag wird der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gegen Taleb A. in Magdeburg fortgesetzt. Am ersten Prozesstag des neuen Jahres soll es vor allem um bisherige Aussagen des Angeklagten gehen. Wir berichten im Liveticker aus dem Gericht.

Am 14. Verhandlungstag zum Prozess um den Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt stehen die bisherigen Vernehmungen des Angeklagten im Fokus. Taleb A. wird beim ersten Termin im neuen Jahr wohl wieder beim Prozess dabei sein müssen.

Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wird am Donnerstag, 8. Januar, um 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 14. Verhandlungstag soll es vor allem um bisherige Aussagen des Angeklagten gehen, unter anderem um dessen Vernehmung vor dem Haftrichter. Wir berichten im Liveticker direkt aus dem Gerichtssaal.



14. Verhandlungstag im Überblick

- Frühere Aussagen von Taleb A. im Fokus

- Angeklagter offenbar wieder verhandlungsfähig und vor Ort

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage