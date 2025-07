Magdeburg - Mit Spannung wird der Prozess gegen den 50-jährigen Arzt aus Saud-Arabien, Taleb A., in Magdeburg erwartet. Ihm wird sechsfacher Mord und mehr als 300-facher Mordversuch in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am 20. Dezember 2024 vorgeworfen. Er sitzt aktuell in Berlin in Untersuchungshaft.

