Im Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag in Magdeburg ist der Angeklagte wieder im Saal. Der 14. Verhandlungstag startet mit persönlichen Ausführungen. Alle Entwicklungen live.

Ein Fahrzeug der Justiz fährt auf das Gelände des temporären Gerichtsgebäudes des Landgerichts Magdeburg. Dort wird der Prozess gegen den Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt fortgesetzt.

Magdeburg – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 wird am Donnerstag, 8. Januar, um 9.30 Uhr fortgesetzt. Am 14. Verhandlungstag geht es vor allem um bisherige Aussagen des Angeklagten, unter anderem um dessen Vernehmung vor dem Haftrichter. Wir berichten im Liveticker direkt aus dem Gerichtssaal.



14. Verhandlungstag im Überblick

- Taleb A. äußert sich zu Einkommen, Schulden und Beziehung

- Frühere Aussagen von Taleb A. im Fokus

- Angeklagter wieder verhandlungsfähig und vor Ort

- Vorwurf: versuchter Mord in 338 Fällen

- Kompletter Prozesstag im Liveticker

- Rückblick auf bisherige Verhandlungstage