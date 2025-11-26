Der Prozess gegen Taleb A. wird heute in Magdeburg fortgesetzt. Neben einem Rechtsmediziner sollen auch Betroffene des Anschlags gehört werden. Wir berichten im Liveticker von der Verhandlung.

Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Rechtsmediziner - Anschlagsopfer starb wohl an Herzversagen

Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg werden am Donnerstag weitere Zeugen gehört.

Magdeburg – Beim Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg steht am Donnerstag ab 9.30 Uhr der achte Verhandlungstag an. Als Zeugen sollen ein rechtsmedizinischer Sachverständiger zur Obduktion der Toten und drei Geschädigte des Anschlags aussagen. Wir berichten im Liveticker von aktuellen Aussagen und Reaktionen direkt aus dem Gerichtssaal.