In Magdeburg geht am Dienstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Weihnachtsmarkt-Attentäter Taleb A. weiter. Wir begleiten die Verhandlung im Liveticker.

Magdeburg. – Der Prozess zum Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024 mit sechs Toten und mehr als 300 Verletzten wird am Dienstag ab 9.30 Uhr fortgesetzt. Am zweiten Verhandlungstag will der Tatverdächtige Taleb A. seine Aussage vermutlich fortsetzen.

A. hatte angekündigt, sich „stundenlang, vielleicht tagelang“ äußern zu wollen. Er will vor dem Landgericht Magdeburg auch Fragen beantworten.

10.04 Uhr: Taleb A. spricht über früheren Hungerstreik

A. weist auf den letzten Hungerstreik im Frühjahr in der Haft hin. Im Oktober hatte er "eine Untersuchung in der JVA Plötzensee, da war alles in Ordnung".

Taleb A. sagt jetzt: "Für mich ist der Weg der Hungerstreik, es gibt keinen anderen Weg für mich in Deutschland." Richter Sternberg erwidert, wenn er sich dafür entscheide, werde das fortlaufend beobachtet.

Werde er verhandlungsunfähig, werde der Prozess ohne ihn fortgesetzt. "Es liegt bei Ihnen, ob Sie hier mitmachen wollen."

9.58 Uhr: Vorsitzender Richter Sternberg belehrt Angeklagten über Laptop-Nutzung

Sternberg belehrt Taleb A. auch noch einmal darüber, dass er einen Laptop für den Prozess nur erhalten habe, um Akteneinsicht zu bekommen. "Es sollte natürlich nur ein Laptop sein, der das Lesen ermöglicht", sagt der Richter.

"Wenn Sie den Laptop weiter nutzen, um politische Botschaften zu formulieren, wird Ihnen der Laptop weggenommen."

Hintergrund: Gestern hatte Taleb A. den Journalisten und Prozessbeobachtern zu Beginn die Schlagworte "#MagdeburgGate" und "Sept. 2026" entgegengehalten. Zunächst blieb unklar, was er mitteilen wollte. Später verwies er auf die Landtagswahl im kommenden Jahr.

Der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg weist ihn daraufhin seine Aussage besser zu strukturieren und in Kapitel einzuteilen. Damit er verständlicher ist. Er kann sich natürlich unter bestimmten Bedingungen äußern, wie er möchte.

Er möchte die Themen lieber selber auswählen. "Die Betroffenen und die Medien sollen mehr über seine Beweggründe erfahren", sagt er.

9.50 Uhr: Prozess startet - Taleb A. plant offenbar Hungerstreik

Mit etwa 20 Minuten Verspätung beginnt jetzt der zweite Prozesstag gegen Taleb A. am Landgericht. Anwesend sind heute weniger Nebenkläger als gestern, dafür etwas mehr Zuschauer. Wer möchte, kann den Prozess als Bürger vor Ort verfolgen.

Taleb A. hat heute Morgen nichts gegessen. Offenbar will er in den Hungerstreik gehen. Der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg belehrt ihn, dass er ausgeschlossen werden kann, wenn er sich absichtlich in einen verhandlungsuntauglichen Zustand versetzt.

9.40 Uhr: Zweiter Prozesstag beginnt mit Verspätung

Der zweite Prozesstag beginnt mit einer Verspätung. Das Gericht hat den Saal noch nicht betreten. Heute wird im Wesentlichen die weitere Aussage von Taleb A. erwartet. Er selbst ist am Morgen von der JVA Burg wieder nach Magdeburg per Hubschrauber eingeflogen worden.

Dieses Mal hat Taleb A. seinen Laptop nicht mit Botschaften in die Kamera gezeigt. Im Rahmen des Prozesses hat er von der Justiz extra das gesicherte Gerät erhalten. Darauf ist die Akte für seine Verteidigung gespeichert. Online gehen kann er damit nicht. Der Laptop ist entsprechend präpariert.