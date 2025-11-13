Der dritte Prozesstag endet mit einer Überraschung: Die Aussagen von traumatisierten Zeugen müssen nur noch verlesen werden, es sei denn, sie wollen persönlich angehört werden. Vielen Opfern wird damit der Weg ins Gericht erspart.

Gefesselt und in einem schusssicheren Kasten verfolgt Taleb A. den Prozess gegen ihn.

Magdeburg - „Ich appeliere an Ihr Mitgefühl. Wir wollen nicht alle Zeugen hören und davor bewahren, erneut nocheinmal alles durchleben zu müssen“, sagte der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg ganz am Ende des dritten Prozesstages. Der Hintergrund: Bisher hatte der Angeklagte es abgelehnt auf Zeugen zu verzichten. Somit hätten Hunderte, vor allem traumatisierte Betroffene, vor Gericht vernommen werden müssen.