Puppentheater Magdeburg will Zentrum für europäische Puppenspielkunst werden

Mit zwei neuen Masterstudiengängen am Magdeburger Puppentheater sollen Kreative in die Stadt geholt werden. Ziel ist, die beliebte Einrichtung zum Zentrum für europäische Puppenspielkunst zu entwickeln.

Magdeburg - Fachkräftemangel? Das ist doch ein Problem, das man eher mit der Altenpflege oder Krankenhäusern in Verbindung bringt. Dennoch gibt es ihn auch am Puppentheater Magdeburg und bundesweit: Regisseure, die speziell für das Figurentheater ausgebildet sind, gibt es nicht. Wer inszeniert, hat sich das Wissen darum selbst angeeignet, zumeist durch Erfahrung in der Praxis. Doch da vom freien Ensemble über das Theater bis hin zum Puppentheater Regisseure für eben jenes Genre händeringend gesucht werden würden, soll es dafür in Zukunft einen Masterstudiengang geben. Und der könnte auch in Magdeburg verortet sein.