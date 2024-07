In Magdeburg finden auch im Jahr 2024 die beliebten Pyro Games statt. Drei Pyro-Profis kämpfen mit ihren Teams um die goldene Trophäe der Feuerwerkskunst. Was man über die Pyro Games wissen muss.

Pyro Games 2024 in Magdeburg: Duell der Feuerwerker - Alle wichtigen Infos

Pyro Games in Magdeburg 2024: Alle wichtigen Informationen finden Sie im Text.

Magdeburg. - "Im Sommer 2024 wartet ein Pyro-Spektakel mit glitzernden Sternen, leuchtenden Kometen und in den nachtblauen Himmel wachsenden Feuerwerksblüten auf die Besucher", heißt es auf der Webseite der Stadt Magdeburg. Die Pyro Games finden auch dieses Jahr wieder in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt statt.

Hier finden Sie alles Wissenswerte zu den Pyro Games.

Wann und wo finden die Pyro Games 2024 in Magdeburg statt?

Die Pyro Games finden am Samstag, 10. August, von 18 bis 23 Uhr im Elbauenpark in Magdeburg statt.

Wo kann ich am Elbauenpark zu den Pyro Games in Magdeburg parken?

In der Tessenowstraße südlich vom Elbauenpark Magdeburg befinden sich gebührenpflichtige Parkplätze.

Bei Großveranstaltungen werden zusätzliche, gebührenpflichtige Parkplätze im Umfeld eingerichtet:

Hochschule Magdeburg-Stendal (Herrenkrugstraße und Breitscheidstraße)

Getec-Arena (Berliner Chaussee)

Avnet-Arena (Friedrich-Ebert-Straße)

Lange Lake (Fußweg über Herrenkrugbrücke und Herrenkrugstraße)

Wie viele Zuschauer werden bei den Pyro Games 2024 in Magdeburg erwartet?

Mehr als 5.000 Besucher werden am 10. August 2024 auf dem Großen Cracauer Anger im Magdeburger Elbauenpark erwartet.

Wo gibt es Tickets für die Pyro Games 2024 in Magdeburg?

Karten für dieses Event gibt es unter anderem bei biber ticket und an der Abendkasse.

Pyro Games 2024 in Magdeburg: Alle wichtigen Infos. Foto: dpa | Axel Heimken

Was kosten die Tickets für die Pyro Games in Magdeburg?

Einzeltickets für die Pyro Games kosten in der Preisklasse 1 (Stehplatz) 27,35 Euro, in der Preisklasse 2 (Sitzplatz) 38,35 Euro. In beiden Preisklassen werden auch Familientickets angeboten, Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren haben dann freien Eintritt. Die Kartenpreise betragen dann 81,25 Euro (Stehplatz) bzw. 114,25 Euro (Sitzplatz).

Wer im Besitz einer MVB-Karte ist, erhält einen Rabatt von 15 Prozent.

Woher kommen die Pyrotechniker bei den Pyro Games 2024 in Magdeburg?

Die geladenen Feuerwerkskünstler kommen unter anderem aus Pirna, Berlin und Halle.

Wie lange geht eine Show bei den Pyro Games 2024 in Magdeburg?

Jede Show wird zwischen zwölf bis 15 Minuten dauern.

Wie wird bei den Pyro Games 2024 abgestimmt?

Nach jeder Show stimmen die rund 5.000 Zuschauer per Beifall ab, wer am Ende das Duell der Feuerwerker in Magdeburg gewinnt.

Was ist das Programm der Pyro Games 2024 in Magdeburg?

Ein wichtiger Bestandteil der Shows sei die Wahl der Songs, so Veranstalter Thomas Fröbe.

In diesem Jahr werde es unter anderem eine Choreografie nach einem Hit von Ramstein und eine Laser-Show nach dem 1980er-Jahre-Hit von Kate Bush "Running up that hill" geben.

Außerdem können sich die Besucher auf eine beeindruckende Trommelshow der Drummer von "Stamping Feet" und auf eine atemberaubende Feuershow der Künstler von "360Grad" freuen. Moderiert werde das Feuerwerks-Spektakel vom Publikumsliebling Toni. Überdimensionale Stelzenläufer empfangen die kleinen und großen Besucher am Eingang.

Gibt es Sicherheitskontrollen bei den Pyro Games 2024 in Magdeburg?

Im Zusammenhang mit der Sicherheit von Besuchern bei Veranstaltungen werden zusätzliche Taschenkontrollen durchgeführt.

Um lange Wartezeiten am Einlass zu vermeiden, werden Besucher gebeten, große Taschen und Rucksäcke am besten gleich zu Hause zu lassen und auch bei kleineren Taschen auf die Mitnahme von Glasflaschen, Spraydosen, spitzen oder scharfen Gegenständen zu verzichten.