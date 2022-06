Qualitätsausweis für Diabetologen am Klinikum Magdeburg

Erneute Zertifizierung weist die ausgezeichnete Versorgung von Diabetes-Patienten am kommunalen Krankenhaus in Magdeburg nach.

Magdeburg - Es war ein Meilenstein in der Geschichte der Medizin, als einem Jungen in Amerika 1921 ein Gemisch aus der Bauchspeicheldrüse des Schweins gespritzt wurde und er daraufhin gesund wurde. Der Junge hatte zuvor stark abgenommen. Diabetes war damals noch eine tödliche Krankheit. Heute ist Diabetes die Volkskrankheit Nummer 1 in Deutschland. Mehr als sechs Millionen Menschen sind von der Krankheit betroffen, die für einen rasanten Anstieg des Blutzuckerspiegels sorgt.