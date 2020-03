Am Hauptbahnhof Magdeburg kam ein Schwarzfahrer mit Corona-Symptomen an. Symbolfoto: Anja Guse

Zwei Bundespolizisten aus Magdeburg müssen in Quarantäne. Sie hatten zu nahen Kontakt mit einem Corona-Verdachtsfall.

Magdeburg l Zitterpartie für zwei Bundespolizisten vom Magdeburger Hauptbahnhof und einen Schwarzfahrer aus Polen. Bei allen Drei besteht der Verdacht auf eine Corona-Infektion.

Der 35-jährige Mann war am Sonntag in einem Zug aufgefallen, weil er kein Ticket und keine Ausweisdokumente dabei hatte. Zudem war er sehr aggressiv. Gegen 21.30 Uhr hielt der Regionalexpress aus Frankfurt/Oder in Magdeburg. Drei Bundespolizisten wollten den Mann sowie einen weiteren ohne Ticket und Papiere kontrollieren. Plötzlich klagte der Pole über Herzschmerzen und Atemnot. Zudem hatte er einen Atemalkoholwert von 2,55 Promille.

Reisender wird Corona-Verdachtsfall

Rettungssanitäter stellten bei dem Mann erhöhte Temperatur fest. Er wurde als Corona-Verdachtsfall eingestuft und in ein Krankenhaus gebracht. Das Ergebnis steht noch aus.

Weil zwei der drei Bundespolizisten bei der Überprüfung des Mannes nicht ausreichend Abstand wahren und sich nicht hinreichend schützen konnten, mussten sie sofort in häusliche Quarantäne. Innerhalb von 24 Stunden soll das Testergebnis des Polen vorliegen, teilte eine sprecherin der Bundespolizei mit. Sollte er positiv auf Corona getestet werden, müssen die Beamten in häuslicher Quarantäne bleiben.

Das Zugpersonal hatte zuvor nicht von Corona-Symptomen berichtet. Sonst wäre der Bahnsteig schon vorher abgeriegelt und die Beamten wären entsprechend mit Schutzmasken zum Einsatzort gekommen.

Der zweite Schwarzfahrer zeigte keine Symptome. Die übrigen Reisenden hatten keinen Kontakt zu den beiden Männern und auch das Zugpersonal hielt sich an den notwendigen Sicherheitsabstand, teilte die Bundespolizei mit.