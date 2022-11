Radfahren in Magdeburg: Über die Gleise zum Kölner Platz am Hauptbahnhof

Der Kölner Platz am Magdeburger Hauptbahnhof wird neu gestaltet - mit Abstellplätzen für mehr als 200 Fahrräder. Um dort hin zu kommen, müssen Radler aber Straßenbahngleise queren.

Auf Höhe der Rampe zum Kölner Platz am Hauptbahnhof Magdeburg ist der Bordstein auf der gegenüberliegenden Seite abgesenkt. Radfahrer, die zum Hauptbahnhof wollen, müssen hier die Straßenbahngleise queren.

Magdeburg - Die Deutsche Bahn baut aktuell den Kölner Platz am Magdeburger Hauptbahnhof um. Unter anderem ein Abstellplatz für mehr als 200 Fahrräder sollen dort entstehen. Allerdings wird es auf der Seite des Kölner Platzes keinen Radweg geben. Radler müssen also die Straßenbahngleise queren, um dort hin zu gelangen. Was der Fahrradclub dazu sagt.