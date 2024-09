Am 22.9. führt eine Fahrraddemo auch über den Magdeburger Ring. Neben Forderungen an die Stadt gibt es auch ein Fest zum Abschluss im Familienhaus. Worum geht es?

Auch in diesem Jahr startet die Fahrraddemo auf dem Magdeburger Domplatz. Hier ein Foto von 2022.

Magdeburg - Der ADFC hat auch für 2024 eine Fahrraddemo in Magdeburg organisiert. Beginn ist am Sonntag, 22.9., um 14 Uhr auf dem Domplatz. Was ist genau geplant? Wie verläuft die Route? Und wie wird gefeiert?