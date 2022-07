Radtour der Gegensätze: Natur und Industrie am Wasserstraßenkreuz Magdeburg

Ein Freizeit-Tipp für Aktive ist die Radtour in den Osten und Norden Magdeburgs. Die Kanalbrücke und das Schiffshebewerk liegen an der Strecke.

Magdeburg - Magdeburg und Umgebung sind eine Region der Vielfalt – das zeigt die Radtour aus der Magdeburger Innenstadt entlang der Elbe bis zum Wasserstraßenkreuz und auf der westelbischen Seite zurück. Während hinwärts die Landschaft geprägt ist von Park, Wiese und Feldern, ändert sich nach dem Passieren des Barleber See das Bild: An der Straße reihen sich hier wichtige Unternehmen aneinander, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. Auf dem letzten Abschnitt ab dem Wissenschaftshafen rückt Magdeburger Historie verstärkt in den Fokus.