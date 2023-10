Geschönte Realität? Magdeburgs ADFC-Vorsitzender Norman Dreimann nimmt die Stellungnahme der Stadtverwaltung zur Radverkehrsförderung in mehreren Punkten auseinander.

Radverkehr in Magdeburg

Radbügel am Hasselbachplatz: Die Stadt hinkt beim Nachrüsten hinterher.

Magdeburg. - Wie ist es um die Radverkehrsförderung in Magdeburg bestellt? Wer die Stellungnahme der Stadtverwaltung zur Umsetzungskontrolle für dieses Jahr liest, denkt: alles super. Doch wer mit dem Rad in der Landeshauptstadt unterwegs ist, dürfte einen anderen Eindruck haben. Auch beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) stößt das Papier auf Kritik. Im Gespräch mit der Volksstimme nimmt Norman Dreimann, Vorsitzender des ADFC in Magdeburg, die Aussagen auseinander. Und deckt dabei manch Fehler auf.