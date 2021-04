Ratsmitglieder wollen eine eigene und moderne Website für das Magdeburger Tierheim

Magdeburg

Ein Hingucker ist der Internetauftritt des Tierheimes der Landeshauptstadt wahrlich nicht. Im Gegenteil: Schlicht und auf das Nötigste reduziert werden die Einrichtung und ihre auf ein Zuhause wartenden Bewohner vorgestellt. Eine eigene Website hat das Tierheim nicht. Es ist wie alle Dezernate, Fachämter, Eigenbetriebe und sonstigen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung in den Internetauftritt der Landeshauptstadt eingebettet. Interessenten, die das Tierheim nicht über eine Suchmaschine oder -funktion ausfindig machen, klicken sich – sofern sie es überhaupt finden – von der Verwaltungsübersicht zum Dezernat für Gesundheit, Jugend und Soziales, zum Gesundheits- und Veterinäramt und zu den jeweiligen Abteilungen. Fündig wird der Suchende nach gänzlichem Runterscrollen beim Veterinärwesen. Dass das keine optimale Präsentation des Tierheimes ist, haben die Ratsmitglieder der Fraktion Gartenpartei/Tierschutzallianz erkannt und beantragten eine Überarbeitung.

Internetauftritt entspricht Gestaltungsrichtlinie der Stadt Magdeburg

Ein zeitgemäßer Internetauftritt und eine Verbesserung der Inhalte auf der Webseite sollen die Vermittlungschancen erhöhen. Sie beanstanden nicht nur die Aktualität der Informationen und bezeichnen den Internetauftritt als „behelfsmäßig eingerichtete Unterseite der Stadt Magdeburg“, sondern plädieren in einem Ratsantrag auch für eine eigene Website des Tierheimes und einen Facebookauftritt. Dezernatsleiterin Simone Borris verweist in ihrer Stellungnahme jedoch darauf, dass die Einbettung in die Seite der Landeshauptstadt gemäß der Dienstanweisung für die kommunale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erfolgt sei. Der Internetauftritt des Tierheimes entspreche den aktuellen Gestaltungsrichtlinien im einheitlichen Erscheinungsbild der Landeshauptstadt. Auf der Seite werden die Tiere in Bild und Wort gezeigt. Eine detaillierte Beschreibung der Tiere sei dem jeweiligen Bild des Tieres hinterlegt und durch Anklicken des Bildes lesbar. Auch entgegnet sie der Vermutung mangelnder Aktualität, da derzeit wenige zu vermittelnde Tiere auf der Website zu sehen seien.

Einige Tiere können aufgrund laufender Verfahren noch nicht zur Vermittlung freigegeben werden, da das Tierheim Magdeburg auch Anlaufpunkt für ordnungsrechtlich sichergestellte Tiere ist. Zudem stelle nicht die Vermittlung von Tieren eine Problematik dar, sondern dass weniger Tiere in die Tierheime gelangen. „Schwindende Zahlen in deutschen Tierheimen erklären möglicherweise die extrem angestiegenen Einfuhrzahlen sogenannter Auslandstierschutzhunde und Auslandstierschutzkatzen.“

Durch die Kopplung von der Anzahl an Tieren und Zuschüssen der Kommunen an Tierschutzvereine fließe zudem weniger Geld an die Vereine, wodurch die Existenz der betroffenen vereinsgeführten Tierheime bedroht sei, erklärt sie.