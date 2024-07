Nachdem sich Bürger in einem Magdeburger Stadtteil über Ratten beim jährlichen Flohmarkt beschwert hatten, versprach die Stadt zu handeln. Welche Maßnahmen ergriffen wurden und was Anwohner dazu sagen.

Rattenplage in Magdeburg? Anwohner sorgen sich vor Schädlingen bei Flohmarkt

Eine Ratte läuft in Richtung einer Absperrung. Schon lange sind sie immer öfter auch in Magdeburg zu sehen.

Magdeburg - Die Kosmos-Promenade in Magdeburg-Reform bildet das Zentrum vom Stadtteil Reform. Hier wird eingekauft und es werden Feste gefeiert. Doch 2023 wurde das bunte Treiben von einem Problem überschattet: Anwohner hatten berichtet, dass sie einige Ratten in der Umgebung gesehen hatten. Insbesondere in der Nacht wären viele der Schädlinge umhergelaufen.