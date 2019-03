Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Magdeburg und der Festnahme zwei Männer sitzt einer der Täter in Untersuchungshaft.

Magdeburg l Gegen einen 21-jährigen Mann, der am 19. März 2019 mit einem Komplizen in Magdeburg eine Tankstelle überfallen haben soll, wurde nun Haftbefehl erlassen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der zweite festgenommene Mann befindet sich wegen fehlender Haftgründe wieder auf freiem Fuß.

Am Dienstagabend hatten zwei Männer gegen 22.30 Uhr in Magdeburg die Tankstelle in der Straße Alt Salbke mit einem Messer überfallen. Sie erbeuteten unter anderem Geld. Beide Männer konnten nur wenige Stunden später in einer Straßenbahn festgenommen werden.