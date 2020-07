Zwei junge Männer wurden in Magdeburg geschlagen und bestohlen. Zuvor gab es eine Auseinandersetzung über die Lautstärke von Musik.

Magdeburg (vs) l Am Montagnachmittag wurden nach Polizeiangaben zwei Magdeburger im Alter von 15 und 16 Jahren von mehreren Personen auf einem Parkplatz in der Semmelweisstraße ausgeraubt. In einer Pressemitteilung berichtet die Polizei, dass die beiden jungen Männer mehrere „südländisch-aussehende“ Personen in einer Straßenbahn auf zu laute Musik angesprochen haben. Nachdem die beiden späteren Beraubten die Straßenbahn verließen, wurden sie von der Personengruppe auf einem Parkplatz in der Semmelweisstraße angesprochen.

Die bislang unbekannten Täter forderten dabei die Geldbörsen der beiden Jugendlichen, so die Polizei. Als die Jugendlichen erklärten, dass sie kein Geld dabei hätten, schlugen die Täter, nach Angaben der Geschädigten, einen der Jugendlichen mehrmals ins Gesicht und traten diesen in den Bauch. In weiterer Folge entrissen sie dem Jugendlichen eine Bluetooth-Box, welche er in der Hand hielt und schlugen ein weiteres Mal auf den jungen Mann ein. Im Anschluss entfernten sich die bislang unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.