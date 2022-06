Raubserie in Magdeburg: Jugendlicher muss sich vor Gericht verantworten

Eine Serie von Raubüberfällen in Magdeburg hat in der jüngeren Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt. Ein jugendlicher Tatverdächtiger muss sich nun vor Gericht verantworten.

Eine Serie von Raubüberfällen hat in Magdeburg für Schlagzeilen gesorgt. Ein jugendlicher Tatverdächtiger muss sich jetzt verantworten.

Magdeburg - Eine Serie von Raubüberfällen hat in der Vergangenheit in Magdeburg immer wieder für Schlagzeilen und Gesprächsstoff gesorgt. In zahlreichen Fällen waren Jugendliche von ebenso Jugendlichen im Stadtgebiet ausgeraubt worden. Teils wurden die Opfer gar mit Messer oder Elektroschocker bedroht. Zumeist hatten es die Täter auf Markenkleidungsstücke oder Handys ihrer Opfer abgesehen.