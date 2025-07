Matthias Simon geht nach elf Jahren als Pfarrer der Gemeinde St. Marien in den Ruhestand. Wie er auf die Zeit in der Gemeinde zurückblickt und was er künftig vorhat.

Vieles bleibt in guter Erinnerung: Wie Pfarrer Simon auf seine Zeit in Haldensleben zurückblickt

Haldensleben. - Er werde wohl so einiges an seiner Arbeit als Pfarrer in Haldensleben vermissen, meint Matthias Simon. Vor allem die Menschen, die in der Gemeinde aktiv waren und sie mitgestaltet haben, zählt er dazu, und natürlich die Mitarbeiter in der Gemeinde. „Die werden mir auch fehlen.“ Nach elf Jahren als Gemeindepfarrer für die evangelischen Kirchengemeinde St. Marien verabschiedet sich Simon bald in den Ruhestand.