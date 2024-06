Die Rennstrecke in Magdeburg-Diesdorf wird wieder für das Seifenkistenrennen geöffnet. Ein ganzes Wochenende feiert der Stadtteil das Schrotefest mit Partymusik, Entenrennen und einem Einblick in die freiwillige Feuerwehr.

Magdeburg - Musik an, Hände ans Lenkrad und ab geht’s die Straße runter. Das traditionelle Schrotefest mit dem beliebten Seifenkistenrennen in Magdeburg-Diesdorf findet wieder statt. Von Freitag, 14. Juni, bis Sonntag, 16. Juni, veranstaltet der Bürger- und Heimatverein Diesdorf zum 21. Mal ein Wochenende mit Musik, Unterhaltung und Schlemmerei. Dazu öffnet die freiwillige Feuerwehr, Alt Diesdorf 4, ihre Türen. Was geplant ist und wie Interessierte am Seifenkistenrennen teilnehmen können.

Fußball-EM ist Teil des Fests

Da sich das Schrotefest mit dem Eröffnungsspiel der Fußballeuropameisterschaft überschneidet, wird das Spiel Deutschland gegen Schottland am Freitag auf dem Torplatz live übertragen. Am Sonnabend können sich Besucher die Technikausstellung inklusive historischer Technik der Feuerwehr ansehen. Für Spaß und Unterhaltung der kleinen Besucher wird ebenfalls gesorgt. Um 13 Uhr startet das Seifenkistenrennen.

Am Sonntag geht das Programm weiter mit einem kleinen Kinder-Aktionsland ab 10 Uhr, das Entenrennen auf der Schrote startet um 13.30 Uhr Am Thie.

Teilnehmer für Magdeburger Seifenkistenrennen gesucht

Der Vorsitzende des Bürger-und Heimatvereins Diesdorf, Hilmar Knop, hat für das diesjährige Seifenkistenrennen einen besonderen Wunsch: „Das Ziel ist es, 20 Seifenkisten an den Start zu bringen. Es ist das 20. Jahr mit dem Rennen beim Schrotefest.“ Bis jetzt gebe es allerdings erst zwölf motivierte Diesdorfer, die an dem Juniwochenende an die Startlinie rollen würden. Spontane Teilnehmer seien immer gern gesehen und könnten sich noch vor Ort am Sonnabend zwischen 11.30 und 13 Uhr anmelden.

Für die Starterlaubnis müssen die Boliden, also die konstruierten Seifenkisten, verschiedene Kriterien erfüllen, damit die Sicherheit für alle Anwesenden gegeben ist. Das Fahrzeug darf daher nur maximal 1,60 Meter breit und 2,40 Meter hoch sein. Zudem muss eine Mindestbodenfreiheit von 15 Zentimetern gegeben sein. Das Maximalgewicht liegt bei 100 Kilogramm. So sei der schnelle Abbau von liegengebliebenen oder verunfallten Rennwagen gesichert, wie der Verein informiert.

Jury verkündet die Sieger

In dem Fahrzeug, das lediglich durch Gewicht und Schwerkraft angetrieben wird, dürfen sich keine Motoren oder ähnliche Antriebe befinden. Die Starthilfe geben maximal drei Teammitglieder. Damit das Seifenkistenrennen sicher verläuft, müssen die Boliden eine funktionierende, unabhängige Bremse sowie ein ausreichend lautstarkes Akustiksignal haben.

Sollte ein Fahrer bewusst Gewichte oder Teile abwerfen, führe dies zur sofortigen Disqualifikation. Helm, lange Kleidung und Handschuhe seien zu empfehlen. Am Ende entscheidet eine Jury nach Rennzeit, Kreativität und Auftreten der Fan-Gemeinde und Betreuer, wer das Rennen gewonnen hat.