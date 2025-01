Im Nordabschnitt des Breiten Wegs in Magdeburg wird nun noch mehr Hausmannskost serviert. Wo bislang nur zu Vorstellungen gekocht wurde, gibt es ein Mittagsangebot.

In Magdeburger Stadtzentrum hatte der „Mittagstüsch“ Premiere

Magdeburg - Ein neues Restaurant-Angebot bietet sich seit einigen Tagen den Magdeburgern und Gästen der Stadt im nördlichen Stadtzentrum. Geboten wird – als Alternative zu dem einen oder anderen exotischen Angebot in der Nachbarschaft – in der Mittagszeit deutsche Hausmannskost. Serviert wird in einer Lokalität im Nordabschnitt des Breiten Wegs.