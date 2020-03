Die Flächen der Aerosol-Arena in Magdeburg sollen nun doch erhalten bleiben - als Orte für urbane Kunst.

Magdeburg l Einigung beim ersten Treffen der Landeshauptstadt Magdeburg und der Agentur Yes, and… Pro für das Objekt Klosterkamp 4: Der Ort, an dem sich jetzt die Aerosol-Arena befindet, soll für kreative und urbane Kunst am Standort Magdeburg erhalten bleiben. Das teilt das zuständige Dezernat für Kultur, Schule und Sport am Montag mit.

Die Wände sollen für Künstler aus aller Welt kreative Spielwiese bleiben – so der Wunsch bei dem ersten Treffen zwischen der Stadt und der Kreativ-Agentur. Ende Februar 2020 war bekannt geworden, dass die Initiatoren das Projekt Aerosol-Arena beenden wollten. Unter anderem ging es um die Finanzierung.

Matthias Puhle, Beigeordneter für Kultur, Schule und Sport, erklärte: "Die Stadt unterstützt weiterhin den Gedanken des Projekts Aerosol-Arena. Schon lange hat sich die Fläche zu einem beliebten und außergewöhnlichen Kunstort entwickelt, der für die Subkultur eine große Rolle spielt. In den kommenden Wochen wird sich nach weiteren Gesprächen zeigen, wie und mit wem das Gelände weiterhin bespielt wird und die Landeshauptstadt Magdeburg dieses Vorhaben unterstützt."

Der Eigentümer des Privatgeländes steht im Kontakt mit der Agentur YAP, die ein Konzept und Geschäftsmodell entwickeln soll, um den Erhalt des Areals zu sichern. Die Agentur hat Erfahrung mit Kunst- und Veranstaltungsproduktionen im internationalen Raum. Ein aktuelles Projekt ist die Kunstgalerie "Museum of Now" in Berlin, teilte die Stadt mit.