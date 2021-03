Ein Auto und eine Gartenlaube sind in Stendal abgebrannt.

Stendal l Die Feuerwehr in Stendal musste am Wochenende wegen zwei Bränden ausrücken. Der erste Einsatz war am späten Freitagabend. In der Max-Planck-Straße stand ein Auto in Vollbrand, teilt die Polizei mit. Ein Anwohner hat das Feuer bemerkt. Die Polizei konnte feststellen, dass es sich bei dem Auto um einen älteren Pkw Renault handelte, der bereits im Jahr 2020 angemeldet wurde. Derzeit ermittelt die Polizei zur Brandursache und versucht, den letzten Fahrzeughalter festzustellen.



Fast 24 Stunden später rückte die Stendaler Feuerwehr erneut aus. Am Samstagabend gegen 22 Uhr brannte eine Gartenlaube in der Gartenanlage „Springberg“ in der Lucas-Cranach-Straße. Die Polizei kann Brandstiftung bisher nicht ausschließen und hat den Brandort beschlagnahmt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere Tausend Euro.Fotos: Frank Krug