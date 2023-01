Riesen-Schiff auf der Elbe in Magdeburg: So erfahren Sie, wo sich der Koloss gerade befindet

Magdeburg (us) - Nach der Ankündigung eines Schiffsriesen auf der Elbe, der von Donnerstag bis Freitag auch durch Lutherstadt-Wittenberg und Magdeburg gelotst werden soll, kann sich das Schifffahrtsamt Elbe vor Interessenten kaum retten. Dies teilt der für den Transport zuständige Experte auf Nachfrage mit.

Allein am Mittwoch seien bereits 80 Nachfragen von interessierten Bürgern und der Presse eingegangen. Das sei ein ungewöhnlich hohes Interesse an einem Schiffstransport, so Transportbeauftragter Thomas Grundmann. Konkret sei es in den meisten Fällen darum gegangen, zu erfahren, wann und wo der Koloss auftauche.

Schubboot auf der Elbe bei Magdeburg verfolgen

Eine Frage, die Grundmann nicht direkt beantworten kann. "Das verfolgen wir selbst nicht weiter. So etwas können wir nicht leisten." Das Schubboot werde wohl das derzeit gute Wetter, die Sonnenstunden und die relative Windstille ausnutzen, um voranzukommen, soweit es gehe. Wann und wo das Schiff also zu bestaunen sei, ist selbst für die Experten des Schifffahrtsamts eine Überraschung.

Eine Möglichkeit, den Schiffs-Riesen abzupassen, gibt es aber doch. Mittels Schiffstracking können Interessierte die derzeitige Position des angedockten tschechischen Schubboots TR 15 ermitteln. Dies ist beispielsweise auf Internetseiten wie Marinetraffic.com möglich, wo der Standort fast jeden Schiffs auf dem Meer, auf Flüssen und in Binnengewässern verzeichnet wird.