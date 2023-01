Am Freitag soll auf der Elbe in Magdeburg ein gewaltiges Schiff aus einer tschechischen Werft transportiert werden.

Ein riesiges Tankschiff aus einer tschechischen Werft wird am Freitag auf der Elbe in Magdeburg gelotst. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Am Freitag können Schiffsenthusiasten ein ganz besonderes Spektakel auf der Elbe in Magdeburg beobachten. Denn ab morgen soll der Schiffsrumpf eines großen Tankschiffs von der tschechischen Grenze bis nach Magdeburg gelotst werden, wie das Schifffahrtsamt Elbe in einer Meldung ankündigt.

Die Durchfahrt des antriebs- und steuerlosen Schiffsgefäßes, vor allem die Fahrt auf den Wasserstraßen und durch die Schleusen, bedeute eine Herausforderung für alle Beteiligten, heißt es von Seiten des Amts.

Tankschiff durchquert Elbe in Magdeburg

Im Stadtbereich der Elbe in Dresden werde die gesamte Schifffahrt am Mittwochvormittag für mehrere Stunden gesperrt. Am Donnerstag gehe die Fahrt dann bis Lutherstadt-Wittenberg weiter und münde am Freitag, 20. Januar, in Magdeburg. Von dort gehe es weiter über den Mittellandkanal und den Rhein in die niederländische Hafenstadt Werkendam. Dort werde das Tankschiff mit der noch fehlenden Maschinen- und Antriebstechnik sowie Aufbauten ausgerüstet, heißt es.

Der gesamte Verband hat offenbar eine Länge von 113,20 Metern. Der Schiffsrumpf wird dabei durch das Schubschiff TR 15 der Reederei ED Line am Heck gekoppelt, angetrieben und gesteuert, heißt es von Seiten des Schifffahrtsamts.