Ringauffahrt am Adelheidring in Magdeburg für Monate gesperrt

Wegen einer Baustelle wird in Magdeburg am Adelheidring die Auf- und Abfahrt am Magdeburger Ring gesperrt.

Magdeburg. Mit einer weiteren Verkehrsbehinderung müssen die Autofahrer in den kommenden Monaten in Magdeburg klarkommen. Diesmal handelt es sich um die Ring-Auffahrt im östlichen Stadtfeld im Bereich des Adelheidringes. Hier wird für den weiteren Bau der Straßenbahntrasse die Straße ab 3. Mai 2021 gesperrt.

Wie die Magdeburger Stadtverwaltung mitteilte, bleibt allein die Zufahrt zur Seniorenresidenz am Adelheidring offen. Der Fahrradverkehr wird über das Glacis umgeleitet, während für die Autofahrer eine Umleitung über die Liebknechtstraße eingerichtet ist.

Die Bauarbeiten sind Bestandteil des Großprojekts der zweiten Nord-Süd-Verbindung für die Straßenbahn durch Magdeburg. Der Bereich des Adelheidrings wurde dabei an das neue Gleisviereck angeschlossen, das die neue Trasse im nördlich gelegenen Editharing ans bestehende Straßenbahnnetz in der Olvenstedter Straße und im Adelheidring anbinden soll. In diesem selbst wird unter anderem in den kommenden Monaten eine barrierefreie Haltestelle gebaut.

Sperrungen sind gewohntes Bild

Bereits seit Ende 2020 fahren die Straßenbahnen nicht mehr durch den Adelheidring. Stattdessen werden die Linien 1 und 6 nach Sudenburg beziehungsweise Diesdorf über die Olvenstedter Straße und den Europaring umgeleitet. Die Haltestellen Maxim-Gorki-Straße und Arndtstraße, die sich an der Großen Diesdorfer Straße befinden, werden nur von Bussen der Linien 52 und 73 bedient.

Der Adelheidring ist für Autofahrer bereits seit Monaten nicht mehr befahrbar. Aus Richtung Großer Diesdorfer Straße war schon lange kein Durchkommen mehr. Mit dem Fortschreiten des Bauvorhabens der Magdeburger Verkehrsbetriebe war dann auch ein Einbiegen aus der Olvenstedter Straße nicht mehr möglich.