Nach Sperrung der Ringbrücken Ernüchternde Bilanz: So schlecht steht es um Magdeburgs andere Brücken
Zwei weitere Magdeburger Ringbrücken werden in den nächsten Wochen fallen. Doch sie sind nicht einzigen, die massive Schäden aufweisen. Was noch auf die Stadt zukommt.
Aktualisiert: 08.08.2025, 07:32
Magdeburg. - Großbaustelle Magdeburg: Während die Verkehrsteilnehmer in den kommenden Monaten wegen der Sperrung der zwei Ringbrücken auf eine harte Geduldsprobe gestellt werden, muss sich die Stadtverwaltung bereits Gedanken über weitere marode Bauwerke machen.