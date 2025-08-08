Zwei weitere Magdeburger Ringbrücken werden in den nächsten Wochen fallen. Doch sie sind nicht einzigen, die massive Schäden aufweisen. Was noch auf die Stadt zukommt.

Ernüchternde Bilanz: So schlecht steht es um Magdeburgs andere Brücken

An der Ringbrücke über die Albert-Vater-Straße in Magdeburg sind Netze gespannt, damit kein abplatzender Beton herabfallen kann.

Magdeburg. - Großbaustelle Magdeburg: Während die Verkehrsteilnehmer in den kommenden Monaten wegen der Sperrung der zwei Ringbrücken auf eine harte Geduldsprobe gestellt werden, muss sich die Stadtverwaltung bereits Gedanken über weitere marode Bauwerke machen.