  4. Ringbrücken sind marode: So schlecht steht es um Magdeburgs andere Brücken

Zwei weitere Magdeburger Ringbrücken werden in den nächsten Wochen fallen. Doch sie sind nicht einzigen, die massive Schäden aufweisen. Was noch auf die Stadt zukommt.

Von Sabine Lindenau Aktualisiert: 08.08.2025, 07:32
An der Ringbrücke über die Albert-Vater-Straße in Magdeburg sind Netze gespannt, damit kein abplatzender Beton herabfallen kann.
An der Ringbrücke über die Albert-Vater-Straße in Magdeburg sind Netze gespannt, damit kein abplatzender Beton herabfallen kann. Foto: Sabine Lindenau

Magdeburg. - Großbaustelle Magdeburg: Während die Verkehrsteilnehmer in den kommenden Monaten wegen der Sperrung der zwei Ringbrücken auf eine harte Geduldsprobe gestellt werden, muss sich die Stadtverwaltung bereits Gedanken über weitere marode Bauwerke machen.