Am Donnerstag, 7. August, zwischen 13 und 16 Uhr werden die Ringbrücken über die Halberstädter Straße und die Brenneckestraße in Magdeburg gesperrt. Es gibt aber schon erste Eckdaten, wie es um Abriss und Behelfsbrücken steht.

Nach der Sperrung der Ringbrücken in Magdeburg: So geht es mit Abriss, Umleitungen und Behelfsbrücken weiter

Die Ringbrücke über die Halberstädter Straße in Magdeburg wird ab 7. August gesperrt. Auch darunter darf sich niemand mehr aufhalten.

Magdeburg. - Die Schocknachricht sitzt tief. Nach der Ringbrücke am Damaschkeplatz müssen nun auch die anderen beiden Bröckelbrücken in Magdeburg weichen. Die Stadt hatte für das Szenario aber schon Pläne in der Schublade. Nicht nur für die Umleitungen, sondern auch für den Abriss und den Bau von Behelfsbrücken.