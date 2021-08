Riverside at Night an der Elbe - Fotos aus Magdeburg

Mehrere Lokale haben in Magdeburg zur Fluss-Party geladen

Riverside at Night 2021 in Magdeburg: Hier das Salsa-Tanzen am Le Frog.

Riverside at Night 2021 in Magdeburg: Hier ein Blick in den Yachthafen. Foto: Anja Guse

Magdeburg - Magdeburger Gastronomen zwischen Buckau und Wissenschafthafen haben am Sonnabend zur Fluss-Party geladen. Die Ausgabe der „Riverside at Night“ am 7. August 2021 fand vor Tausenden Gästen statt. Bis in die Nacht gab es Programm.

Serviert wurde zu Speisen und Getränken ein vielfältiger Mix. DJs legten auf, und Livebands spielten eigene Titel oder covern Hits aus den verschiedensten Musikstilen.

Mit dabei waren der Mückenwirt, das Elbelandhaus, das Culinaria, das Le Frog, die Hafenbar im Yachthafen, die Montego-Beachbar, das Treibgut und die Strandbar. Der Eintritt in den Lokalen ist frei.

Geöffnet hat auch der Albinmüller-Turm. Das Fahrgastschiff „Sachsen-Anhalt“ und die Fähre Buckau der Weißen Flotte waren auch unterwegs.

Riverside at Night 2021 in Magdeburg - Blick auf die Montego-Beachbar und das Le Frog neben dem Adolf-Mittag-See. Anja Guse

Riverside at Night 2021 in Magdeburg - hier die DJs an der Montego-Beachbar. Anja Guse

Riverside at Night 2021 in Magdeburg - hier die Band "Einzig & Artig" im Mückenwirt. Foto: Martin Rieß

Riverside at Night 2021 in Magdeburg - viele Besucher gab es unter anderem im Mückenwirt. Foto: Martin Rieß

Riverside at Night 2021 in Magdeburg - hier „Haute Cuisine“ im Yachthafen. Martin Rieß

Riverside at Night 2021 in Magdeburg - hier ein Blick in die Strandbar. Anja Guse

Riverside at Night 2021 in Magdeburg mit Livemusik in der Strandbar. Anja Guse

Riverside at Night 2021 in Magdeburg - hier die Danny-Priebe-Band im Café Treibgut Foto: Martin Rieß

Riverside at Night 2021 in Magdeburg - auch am Culinaria mit Blick auf Stadtmauer und Dom wurde aufgelegt. Anja Guse

Riverside at Night 2021 in Magdeburg - mit dabei waren auch die Fähre Buckau und das Fahrgastschiff "Sachsen-Anhalt" der Weißen Flotte. Foto: Martin Rieß