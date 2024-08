Flussparty in Magdeburg: Am Samstag, 3. August 2024, findet das Musikfest "Riverside@Night" statt. Wirte und Einrichtungen haben bei freiem Eintritt Livemusik und DJs engagiert.

Magdeburg/vs. - Die untergehende Sonne taucht die Elbe in goldenes Licht, während aus allen Ecken Musik erklingt und die Luft vor Energie knistert. Genau dieses Spektakel erwartet die Besucher des diesjährigen „Riverside@Night“ in Magdeburg. Das beliebte Musikfest verwandelt an diesem Sonnabend, 3. August, ab 19 Uhr das Elbufer wieder in eine Bühne für Musikliebhaber und Nachtschwärmer. Vom Wissenschaftshafen im Norden bis nach Buckau im Süden – erwarten die Besucher an elf Standorten Musik, Tanz und Sommerpartyspaß am großen Strom.

Pendeln mit der Weißen Flotte

Ob Live-Band oder DJs, das „Riverside“ zeigt sich so bunt und vielfältig wie eh und je. Der Eintritt ist überall frei. Um von Bühne zu Bühne kommen, können die Gäste auch auf die Schiffe der Weißen Flotte setzen. Die MS Sachsen-Anhalt und MS Stadt Wolfsburg pendeln zwischen Petriförder und Buckau. Die Fahrt kostet 4 Euro pro Person und Fahrtrichtung. Außerdem sind die Johanniskirche und der Albinmüller-Turm jeweils bis Mitternacht geöffnet.

Zum diesjährigen Musikfest „Riverside at Night" am Sonnabend, 3. August, ab 19 Uhr, gibt es am Elbufer zwischen Wissenschaftshafen und Mückenwirt Live-Musik. Grafik: prePress Media Mitteldeutschland GmbH

1. Im Café Treibgut am Wissenschaftshafen legt ab 19 Uhr die Danny-Priebe-Band los. Hier treffen Singer/Songwriter-Lines auf amerikanische und kanadische Rockvariationen, fein verwobene, eingängige Melodien auf vorwärtstreibende Grooves. Die Songs aus der Feder des Bandleaders und charismatischen Frontmanns Danny Priebe laden zum Tanzen und Träumen ein. Im Anschluss spielen DK KAS mit den schönsten Perlen der 80er und 90er sowie Charts und Oldies auf. Höhepunkt des Abends: ein Höhenfeuerwerk ab 22 Uhr.

Die Danny-Priebe-Band spielt an diesem Sonnabend ab 19 Uhr im Café Treibgut am Wissenschaftshafen. Fotos: Veranstalter

2. An der Strandbar am Petriförder legt Kult-DJ Alex auf. Es darf getanzt werden nach den Hits der vergangenen 30 Jahre.

3. Im Luxusrausch feiert der Yachthafen das Musikfest. Die gleichnamige Band spielt Songs von Coldplay und Bruno Mars bis Marianne Rosenberg. Am Yachthafen wirft außerdem die Partyband Midnight to Six ihren Anker aus. Ihr Rezept für ein fantastisches Riverside-Fest: Songperlen von David Bowie, Queen, The Eurythmics und Michael Jackson.

Die Band Luxusrausch ist mittlerweile in ganz Mitteldeutschland erfolgreich unterwegs und sorgt mit bekannten Coversongs für Stimmung am Yachthafen. Foto: Veranstalter

4. Das Restaurant Culinaria präsentiert Just Etienne. Auch in diesem Jahr heizt er wieder mit einer bunten Mischung aus Disco, House und lässigen 80er Beats ein.

5. Die Schweizer Milchkuranstalt setzt mit riesiger Discokugel auf den Glamoureffekt: Jessica Lindner und Renard begeistern mit ihrer Mischung aus Funk, Soul, Disco bis hin zu House. Musikalisch übernimmt anschließend Beat Börjer die Tanzfläche.

6. Eine temperamentvolle Italienerin mit kraftvoller Soulstimme und ein lässiger Instrumentalist spielen am MDR-Funkhaus mit ganz viel Fingerspitzengefühl auf: Francesca Donato und Daniel Heine sind zusammen Smoke'n Harmony und überzeugen mit modernen Interpretationen von alten Klassikern und Hits aus den vergangenen Jahrzehnten. Zweiter Act des Abends ist Simon Becker. Mit viel Feingefühl singt der Magdeburger Songwriter von seiner Reise durchs Leben.

7. Tanzalarm herrscht im Stadtpark: Am Le Frog hat sich die Partyband Zeitlos angesagt. Es wird alles gespielt, was tanzbar ist und den Charts lief oder läuft. Zu erleben auf der Seeterrasse direkt am Adolf Mittag-See.

8. Nebenan wird im Montego Beachclub mit DJ Deliriouz und DIAZ mitten im Stadtpark auf dem großen Sand-Dance-Floor gefeiert.

9. Auf der Bühne am Albinmüller-Turm legt das Big-Fun-DJ-Team auf und lädt zum Abtanzen am Magdeburger Wahrzeichen ein.

10. Ein außergewöhnliches Erlebnis erwartet alle Musikliebhaber am Elbelandhaus, wenn die Band Magdeburger Lennocks in der Trio-Version die Bühne betritt. Sie surft mit ihrer einzigartigen Mischung aus Rock'n'Roll und Pop-Musik gekonnt durch die Rock- und Pop-Geschichte. Mick Lennocks, Stefan „Keith“ Jagenholz und Sängerin Antonia sind auch von der Partie.

11. Am Mückenwirt versprüht die Magdeburger Party-Band „Ventura Fox“ Charme und Witz mit ihren Songs von früher und heute. Außerdem legt an der „Mücke“ Magdeburgs DJ-Legende Henne (Hendrik Saare) Musik auf.