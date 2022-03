DSDS-Kandidatin: 22-Jährige aus Magdeburg versucht ihr Glück bei RTL-Castingshow

Am Samstag, den 05. März, um 20.15 Uhr, zeigt RTL die 9. Casting-Folge von "Deutschland sucht den Superstar" bei RTL. Auch eine Kandidatin aus Magdeburg ist mit dabei.

Magdeburg (vs) - Es geht in die nächste Runde! Ab Samstag, den 05. März 2022, startet die neunte Casting-Folge von "Deutschland sucht den Superstar". Auf der großen Fernsehbühne wird auch eine Magdeburgerin zu sehen sein. Die 22-jährige Lena Engemann wird ihr Glück mit dem Song "Achterbahn" von Helene Fischer vor der knallharten DSDS-Jury versuchen, heißt es in einer Mitteilung des TV-Senders.

Die fröhliche Tourismuskauffrau arbeitet im Reisebüro ihres Onkels und liebt es, zu verreisen. Ihren Freund, seines Zeichens Leistungssportler, hat sie über ihren Vater, der Physiotherapeut ist, kennengelernt.Schon seit vielen Jahren ist sie als erfolgreiche Hochzeitssängerin unterwegs und möchte ihre Gesangserfahrungen nun auch auf der DSDS-Bühne nutzen, so die Magdeburgerin gegenüber RTL.

In der 19. Staffel finden die Castings mitten auf dem Marktplatz in Wernigerode und Burghausen statt. Das Besondere: Passanten können dabei zusehen, denn die Kandidaten singen in einem gläsernen Kubus vor der DSDS-Jury, bestehend aus Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Toby Gad.