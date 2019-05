Eine Frau schlug in Magdeburg Fenster ein. Gegen sie lag ein Haftbefehl vor. Sie wurde in die JVA nach Halle gebracht. Symbolbild: Martin Rieß

Eine Frau hat in Magdeburg aus Frust über ihren Freund Scheiben an einem Gebäude der Deutschen Bahn eingeschlagen.

Magdeburg (vs) l Am 13. Mai 2019 alarmierten Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn AG gegen 19.40 Uhr Bundespolizisten am Hauptbahnhof Magdeburg über eine junge Frau, die mit Fäusten und einer Eisenstange Fensterscheiben an einem Gebäude der DB AG in der Maybachstraße einschlug.

Am Tatort hatten die Sicherheitskräfte die 31-Jährige schon gebändigt. Sie gab an, aus Frust über ihren Freund die Scheiben zerschlagen zu haben. Bei dieser Tat hatte sie sich leicht an den Händen verletzt, lehnte eine ärztliche Versorgung jedoch ab.

Bei der Überprüfung ihrer Identität im Fahndungssystem der Polizei stellte sich zudem heraus, dass gegen die Frau ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg vorlag. Wegen Steuerhinterziehung wurde sie vom Amtsgericht Magdeburg im Jahr 2015 zu einer Strafe von 130 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen verurteilt. Da sie die Strafe nicht beglich, wurde gegen sie der Haftbefehl erstellt.

Auch am Montag konnte sie die Geldstrafe nicht begleichen, so dass sie in die Justizvollzugsanstalt nach Halle gebracht wurde. Hier wird sie nun die nächsten zehn Tage verbleiben. Zusätzlich erhält sie wegen der begangenen Sachbeschädigung eine Strafanzeige.