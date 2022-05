Sanierung der Hyparschale in Magdeburg wird immer teurer

Magdeburg - Die Sanierung der Hyparschale am Magdeburger Elbufer ist in vollem Gange: Das Dach ist erneuert, und die Fassaden und der Innenausbau stehen an. Doch der Stadtrat bekommt auch dieses Bauvorhaben jetzt wieder auf den Tisch: Er soll im Juni eine Kostensteigerung um 1,7 Millionen Euro genehmigen, nachdem er vor drei Jahren mit 17 Millionen Euro bereits eine beträchtliche Summe für das Vorhaben genehmigt hatte. Wie konnte es so weit kommen?