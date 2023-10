Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Eine Event-Plaza mit Nebelbrunnen. Historisches Pflaster auf dem Heinrich-Heine-Platz. Ein Stadtmarsch, der zur Elbuferpromenade wird: Was rund um die Stadthalle entstehen soll, klingt vielversprechend. Ist aber auch teuer. In Zeiten leerer Kassen, in denen die Stadt zum Sparen verdammt ist, suchen Verwaltung und Stadtrat gleichermaßen nach kostengünstigeren Lösungen. Zumal die in der Kostenschätzung avisierten 24 Millionen Euro ohnehin nicht mehr ausreichen dürften, ist diese doch bald drei Jahre alt. Im Stadtrat wurde ein Kompromiss gefunden.