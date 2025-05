Hauptmann Cornell Möbus auf Lex (Risthöhe 1,82 Meter!) führt die Schar der Ringreiter an, die alle beim „Lampenputzer“ zum Startpunkt zurück reiten.

Glinde - Manchmal kann die Luft ziemlich eisenhaltig sein. Zum Beispiel, wenn der geschickte Reiter den aufgespießten Ring in vollem Galopp durch die Luft nach hinten wirft. Was in der Regel vorsichtig geschieht, die Zuschauer aber dennoch ein bisschen das Geschehen im Auge behalten sollten, damit sie keine Beule bekommen.