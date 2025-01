Magdeburg - Das Gebäude des Grundschulhortes in Magdeburg hat seine besten Tage lange hinter sich. Weil der Sanierungsstau inzwischen so groß geworden ist, will die Stadtverwaltung nun dagegen etwas unternehmen. In seiner nächsten Sitzung am 23. Januar 2025 soll deshalb der Magdeburger Stadtrat einen Grundsatzbeschluss für die grundhafte Instandsetzung des Hortgebäudes fassen.

