Die L 50 im Südwesten von Magdeburg wird saniert. Was das für Autofahrer bedeutet.

In Magdeburg wird die Landstraße 50 saniert.

Magdeburg (vs) - Ab Montag, 4. September, müssen Autofahrer auf der Landesstraße 50 im Südwesten Magdeburgs, vom Kreisverkehr Ottersleben bis einschließlich der Anschlussstelle Osterweddingen an die Bundesstraße 81, mit Behinderungen rechnen. Grund dafür sind planmäßige Sanierungsarbeiten der Fahrbahndecke auf der L 50 sowie den Auf- und Abfahrten der B 81.

Im Bereich des Kreisverkehrs werden Deck- und Binderschichten der Fahrbahn erneuert. Der gepflasterte Innenkreis wird durch eine Asphaltdecke ersetzt. Das Land Sachsen-Anhalt investiert nach eigenen Angaben in einer Pressemitteilung rund 1,4 Millionen Euro in diese Baumaßnahme, die planmäßig am 10. November abgeschlossen sein soll.

Aufgrund der Länge der Baustrecke wird in mehreren Abschnitten gebaut, für die es separate Sperrungen und Umleitungen gibt. Teilabschnitte, die befahrbar sind, werden für Anliegern separat ausgeschildert.

Umleitungsstrecken in Magdeburg:

Richtung Osterweddingen: Abfahrt Reform ↔ Salbker Chaussee ↔ alte B71 ↔ Einfahrt Gewerbegebiet Osterweddingen (Str. An der Autobahn)

Richtung Hohendodeleben: Abfahrt Lemsdorf ↔ Brenneckestraße ↔ Halberstädter Chaussee in beide Richtungen

Richtung Schleibnitz: B81 bis Langenweddingen ↔ Kreisstraße (K) 1163 ↔ Schleibnitz in beide Richtungen

Richtung Wanzleben: B81 bis Altenweddingen ↔ B246a ↔ Wanzleben in beide Richtungen