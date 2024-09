Derzeit steht Wasser in der Magdeburger Stadthalle in einer Grube, in der später die Technik zum Anheben der Sitzreihen untergebracht wird. Dank ihr soll auch von hinteren Plätzen ein guter Blick auf die Bühne gewährleistet werden. Ist das Wasser jetzt ein Problem?

Foto: Martin Rieß