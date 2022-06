Sauberkeit in Magdeburg: Wenn die Papierkörbe im Wohngebiet überquellen

In den Papierkörben ist kein Platz mehr, Müll wird in Gebüschen entsorgt: In einem Magdeburger Wohngebiet sorgen sich Bewohner um die Sauberkeit.

Magdeburg - Nein, schön anzusehen ist das Umfeld vom Torweg in Magdeburg nicht. Das finden Anwohner und verweisen darauf, dass sich in der nur für Fußgänger vorgesehenen Wegeverbindung zwischen dem Gneisenauring und dem Scharnhorstring im Olvenstedter Wohngebiet eine Vielzahl an Müll am Wegesrand finden lasse. Tatsächlich prägen überfüllte Papierkörbe und Unrat, der in Grünbereichen illegal entsorgt wurde, derzeit das Bild. Ähnloch wie in Bereich der Neuen Neustadt.