Im Vorfeld des Bundesligaspiels des SC Magdeburg gegen den VfL Gummersbach sind am Mittwochabend (11. Dezember) zwei neue Elemente im Rahmen der Magdeburger Lichterwelt in Betrieb genommen worden.

Diese beiden LED-Großelemente leuchten nun in den dunklen Stunden des Tages vor der Getec-Arena.

Magdeburg - Der SC Magdeburg hat zwei neue Leuchtfiguren. Auf der Rasenfläche vor der Getec-Arena funkelt jetzt ein lebensgroßer Handballspieler sowie das Vereinswappen der Grün-Roten.

Im Vorfeld des Bundesligaspiels des SCM gegen den VfL Gummersbach am Mittwochabend (11. Dezember) wurden die LED-Großelemente – 2,70 Meter hoch und 5 Meter breit – feierlich in Betrieb genommen.

Neben vielen Fans waren auch Oberbürgermeisterin Simone Borris, SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt sowie Steffen Schüller, Geschäftsführer der MVGM, mit dabei.

Zahlreiche Unterstützer machten den Aufbau der Leuchtfiguren möglich. Foto: Konstantin Kraft

Initiiert wurde das Projekt vom Unternehmernetzwerk Rennclub H4. Dieses hatte in der Vergangenheit bereits das leuchtende Galopprennpferd samt Jockey am Herrenkrugpark realisiert.

Getreu dem Motto „Sportstadt Magdeburg - Leidenschaft verbindet“ sei dann in diesem Jahr der SCM in den Fokus gerückt worden, so Jens Hitzeroth, stellvertretender Vorsitzender beim Rennclub H4.

Der Aufbau von Handballer und Wappen hat rund 12.500 Euro gekostet. Die Umsetzung war durch die (finanzielle) Unterstützung von Sponsoren und lokalen Unternehmen möglich. Etwa die Hälfte der Summe haben Fans des SCM durch Spenden finanziert.

Die Elemente sind weithin sichtbar. Foto: Konstantin Kraft

Die LED-Elemente glitzern nun bis zum Ende der Magdeburger Lichterwelt im Februar nächsten Jahres. Der Rennclub H4 ist derweil schon am Folgeprojekt dran. Im Spätherbst/Winter 2025 soll für den FCM eine Leuchtattraktion nahe der Avnet-Arena aufgestellt werden.