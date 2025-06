In Magdeburg-Nordwest steht nicht nur ein Lichtmast, der gefährlich aussieht: Der Beton abgebröckelt, der verbaute Stahl für alle sichtbar. Ist diese Straßenlaterne so gefährlich wie sie aussieht?

Gefährliche Bröckel-Laternen in Magdeburg neben Schule, Kita und Bürgertreff

In Magdeburg gibt es gleich mehrere Straßenlaternen, die desolat aussehen. Anwohner sorgen sich um ihre Sicherheit.

Magdeburg. - Wer an den Laternen in Magdeburg-Nordwest vorbeiläuft, könnte kurz stutzig werden. Darf eine Laterne, die so marode aussieht, dort noch stehen? Das hat sich ein Leser der Volksstimme gefragt. Die Stadt hat Antworten gegeben.